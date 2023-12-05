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В США «высоко оценили» демократию в Молдавии

Замгоссекретаря США Зея высоко оценила демократию в Молдавии

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Zak Bennett/Reuters

Замгоссекретаря США Узра Зея «высоко оценила» укрепление демократии и принципов правового государства в Молдавии по итогам встречи с главой минюста Молдавии Вероникой Михайлов-Морару, главой Антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драгалин и послом США в Кишиневе Кентом Логсдононом. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Молдова».

Как отмечает агентство, замгоссекретаря заявила, что «высоко оценила успехи реформы правосудия, борьбы с коррупцией, укрепления демократии и правового государства» в Молдавии.

До этого глава оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти Молдавии впустили во внутреннюю политику надзирателей из США.

Ранее в Румынии рассказали о гибридной войне против Санду.

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