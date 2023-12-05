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Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию в Газе

Ушаков: Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию в Газе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время своего визита в Саудовскую Аравию намерен обсудить с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ситуацию вокруг сектора Газа. Об этом сообщает телеканал «Рен-ТВ».

По его словам, также будет обсуждаться сотрудничество в энергетической сфере.

«Достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке», — заявил Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин во время визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем этой страны Мухаммедом бен Сальман аль Саудом. Глава РФ встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, где стороны обсудят развития российско-эмиратского сотрудничества, а также международную проблематику с акцентом на дела на Ближнем Востоке.

На встрече в Эр-Рияде Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также другие вопросы.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов Ирана и России Эбрахима Раиси и Владимира Путина состоятся 7 декабря в Москве.

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