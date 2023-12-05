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В Кремле заявили о готовности к переговорам с Украиной

Песков: Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной

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Александр Кряжев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и хотела бы добиваться своих требований именно дипломатическим путем. Об этом он сообщил телеканалу RTVI.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сообщил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления. По его словам «некоторые голоса» Запада слышны относительно начала переговоров с Россией.

Зеленский также признал, что Украина чувствует переключение внимания США и ЕС на палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что только слепой «не признает этого».

До этого глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обвинил Зеленского в антиукраинской диверсии. Он добавил, что команда президента Украины, вероятно, уже занимается политикой, посчитав конфликт завершенным.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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