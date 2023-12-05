Катар обвинил Израиль в преднамеренных убийствах мирных жителей Газы

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль-Тани обвинил Израиль в «систематических и преднамеренных убийствах» мирных жителей сектора Газа. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

«Для международного сообщества позорно допустить, чтобы это отвратительное преступление продолжалось почти два месяца, в течение которых продолжаются систематические и преднамеренные убийства невинных гражданских лиц, включая женщин и детей», — проводит издание слова эмира Катара.

До этого сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что власти США не должны выделять $10,1 млрд в качестве финансовой поддержки правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее в британском парламенте раскритиковали методы Израиля в борьбе с ХАМАС.