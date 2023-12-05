В Кремле оценили возможное признание Путина человеком года по версии Time

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для президента России Владимира Путина не имеет никакого значения тот момент, что американский журнал Time включил его в шорт-лист претендентов на звание человека года.

«Нет, не имеет (значения — прим. ред.). В любом случае, роль Путина в нашей стране, в мире сложно переоценить. Это однозначно. Однозначно, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Накануне стало известно, что Путин вошел в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time.

Time пояснил, что Путин в 2023 году столкнулся с мятежом «Вагнера», но в итоге только укрепил свои позиции и усилил влияние. В 2007 году это издание уже признавало российского лидера человеком года. Также Путин неоднократно попадал в рейтинг самых влиятельных людей на планете.

Кроме того, в списке претендентов числятся глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III; прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, и певица Тэйлор Свифт.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».