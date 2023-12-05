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В Кремле оценили возможное признание Путина человеком года по версии Time

Песков: для Путина не имеет значение звание человека года от журнала Time

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для президента России Владимира Путина не имеет никакого значения тот момент, что американский журнал Time включил его в шорт-лист претендентов на звание человека года.

«Нет, не имеет (значения — прим. ред.). В любом случае, роль Путина в нашей стране, в мире сложно переоценить. Это однозначно. Однозначно, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Накануне стало известно, что Путин вошел в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time.

Time пояснил, что Путин в 2023 году столкнулся с мятежом «Вагнера», но в итоге только укрепил свои позиции и усилил влияние. В 2007 году это издание уже признавало российского лидера человеком года. Также Путин неоднократно попадал в рейтинг самых влиятельных людей на планете.

Кроме того, в списке претендентов числятся глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III; прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, и певица Тэйлор Свифт.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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