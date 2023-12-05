Песков ответил, будет ли Путин обсуждать нефть в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли президент России при посещении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии обсуждать вопросы координированных действий на рынке нефти.

«Вы знаете, что все эти обсуждения — они ведутся в рамках ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня», — сказал Песков.

4 декабря помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию.

В июне Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

1 декабря аналитик Михаил Васильев заявил, что решение ОПЕК+ продолжить сокращение добычи нефти в 2024 году в соответствии с параметрами, которые были определены в июне 2023 года, позитивно скажется на курсе рубля.

Ранее сообщалось, что президент Ирана на этой неделе посетит Россию.