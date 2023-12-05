Глава Совбеза России прибыл в Мьянму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Мьянму с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза, передает РИА Новости.

В столице республики городе Нейпьидо Патрушев примет участие в российско-мьянманских консультаций по безопасности, уточнили там.

3 ноября сообщалось, что главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов прибыл в Мьянму. Как заявляли в Минобороны РФ, одной из важнейших целей российской военной делегации под руководством Евменова станет укрепление военно-морского сотрудничества между странами.

Делегация РФ планировала встретиться с руководством Мьянмы и командованием военно-морских сил республики.

Связи между Россией и Мьянмой укрепляются благодаря оборонному партнерству, в рамках которого Москва осуществляет поставки вооружения, боеприпасов и проводит обучение.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.