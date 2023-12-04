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Президент Кубы прибыл в Иран впервые за 22 года

Tasnim: президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил Иран

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РИА «Новости»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Иран. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Визит кубинского лидера в исламскую республику стал первым за 22 года. До этого в 2001 году в страну приезжал Фидель Кастро.

Диас-Канеля принял президент Ирана Эбрахим Раиси. По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. В частности, президенты Ирана и Кубы подписали совместное коммюнике о расширении стратегических отношений между двумя странами.

Они также присутствовали на церемонии, в ходе которой высшие должностные лица двух государств подписали семь документов и меморандумов о взаимопонимании. Соглашения предполагают более тесное взаимодействие между Тегераном и Гаваной в различных областях, таких как наука и технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика и горнодобывающая промышленность, телекоммуникации и медицина.

В ноябре сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил шествие в поддержку Палестины, в котором приняли участие более 100 тыс. человек

Ранее президент Гвинеи-Бисау распустил парламент.

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