Президент Кубы прибыл в Иран впервые за 22 года

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Иран. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Визит кубинского лидера в исламскую республику стал первым за 22 года. До этого в 2001 году в страну приезжал Фидель Кастро.

Диас-Канеля принял президент Ирана Эбрахим Раиси. По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. В частности, президенты Ирана и Кубы подписали совместное коммюнике о расширении стратегических отношений между двумя странами.

Они также присутствовали на церемонии, в ходе которой высшие должностные лица двух государств подписали семь документов и меморандумов о взаимопонимании. Соглашения предполагают более тесное взаимодействие между Тегераном и Гаваной в различных областях, таких как наука и технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика и горнодобывающая промышленность, телекоммуникации и медицина.

В ноябре сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил шествие в поддержку Палестины, в котором приняли участие более 100 тыс. человек

Ранее президент Гвинеи-Бисау распустил парламент.