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Си Цзиньпин подарил Лукашенко китайские яблоки

Си Цзиньпин во время визита Лукашенко в Китай подарил ему яблоки

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BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин преподнес в подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки, выращенные в провинции Хунань. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Как отмечается в материале, Си Цзиньпин и Александр Лукашенко обменялись подарками в ходе визита белорусского лидера в Пекин.

Также председатель КНР вручил сыну Лукашенко Николаю спортивный костюм красного цвета с вышивкой «Китай» на английском языке. Кроме того, Си Цзиньпин заинтересовался белорусским шоколадом, отмечает Telegram-канал.

До этого Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в правительственной резиденции Дяоюйтай.

В ходе встречи белорусский лидер заявил, что историческое повышение уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также старту новых векторов и механизмов их сотрудничества.

Кроме того, Пекин выступил против вмешательства во внутренние дела Белоруссии каких-либо внешних сил.

Си Цзиньпин отметил, что <...> Китай всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе, твердо поддерживает путь развития Белоруссии, соответствующий ее национальным условиям, и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии.

Ранее Лукашенко подарили гранатомет.

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