Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что конфликт между Россией и Украиной закончится путем переговоров, а Москва не проиграет из-за наличия ядерного оружия. Его слова приводит The Hill.

«Единственный способ закончить эту войну – это урегулирование путем переговоров», — констатировал Джонсон.

Он подчеркнул, что в ходе противостояния обе стороны несут серьезные потери и большая часть Украины может быть разрушена. Поэтому чем быстрее Москва и Киев «достигнут урегулирования путем переговоров, тем лучше».

Джонсон выразил точку зрения, что Россия не может проиграть в конфликте, в том числе из-за наличия ядерного оружия. Он также отметил, что ему «не нравится такая реальность, но это правда».

«Эта война должна закончиться… Результат нам не понравится, но с каждым днем результат будет нравиться нам все меньше», — подытожил сенатор.

До этого профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его союзники на Западе будут вынуждены принять все условия России.

Ранее Херш рассказал о тайных переговорах между РФ и Украиной.