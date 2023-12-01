Херш заявил о начале тайных переговоров между РФ и Украиной

Журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Москва и Киев якобы ведут тайные переговоры по линии военных об урегулировании кризиса и подписании мирного договора. О продолжении российско-украинского диалога лауреат Пулитцеровской премии написал в свое статье, опубликованной на платформе Substack.

По его словам, стороны конфликта ведут переговоры даже на фоне возражений со стороны Белого домка и украинского президента Владимира Зеленского. При этом, как утверждает автор материала, «движущей силой» диалога стали начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас», — добавил журналист.

Херш уточнил, что участники переговоров якобы обсуждают возможность фиксации границ по текущей линии соприкосновения. Главным образом речь идет о сохранении в составе РФ территорий Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Крымского полуострова.

В обмен украинская сторона требует от Москвы согласиться со вступлением Киева в НАТО. Журналист подчеркнул, что российские власти могут одобрить расширение Альянса только при условии отказа организации от размещения своих войск и вооружений на Украине.

Тем не менее автор статьи обратил внимание на желание Зеленского продолжать боевые действия до победного конца. Более того, по данным Херша, администрация США «полностью против» подписания договора на перечисленных условиях.

Ранее украинский лидер заявил, что не слышит призывов стран Запада к началу мирных переговоров с РФ.