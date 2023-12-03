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Посол Израиля опровергла заявления о снижении поддержки от союзников

Посол Израиля отвергла предположения о снижении поддержки со стороны союзников

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Ohad Zwigenberg/AP

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели отвергла предположения, что поддержка еврейского государства со стороны союзников в борьбе с ХАМАС ослабевает. В эфире Sky News она заявила, что международные лидеры разделяют цели Израиля.

«Чтобы добиться мира в будущем, мы должны убедиться, что ХАМАС уничтожен. Вот почему правительства США и Великобритании, а также другие международные лидеры разделяют наши цели… Я действительно верю, что это будет к лучшему для израильтян и палестинцев», — заявила Хотовели.

С ее точки зрения радикальная группировка согласилась на перемирие с Израилем и освобождение заложников только потому, что ЦАХАЛ находится в секторе Газа. Наземная операция позволила освободить пленных, подчеркнула Хотовели.

«Когда мы не оказываем военного давления на ХАМАС, мы ничего не получаем», — отметила она.

Израилю необходимо убедиться, что ХАМАС побежден. Иного способа «продолжать жизнь на Ближнем Востоке нет», констатировала дипломат.

До этого в армии Израиля рассказали об ударах по объектам ХАМАС в ночь на 3 декабря. По словам представителей ЦАХАЛ, были атакованы туннельные шахты, военные штабы, склады боеприпасов и многое другое. Кроме того, за прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по судам боевиков и другим объектам. Также с помощью беспилотников была ликвидирована группа террористов.

Ранее в Израиле раскрыли план действий после окончания наземной операции в Газе.

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