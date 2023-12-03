США не получили ответа от КНР на идею восстановить контакты по военной линии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун заявил, что Вашингтон пока не получил ответа от Китая по предложению возобновить контакты по военной линии. По его словам, Соединенные Штаты все еще ждут ответа от КНР, передает Bloomberg.

Браун подчеркнул, что ожидает положительного решения этого вопроса.

«Возможность поддерживать диалог, с союзниками ли, с соперниками ли, по-настоящему важна. В случае с соперниками это надо, чтобы избежать неверной оценки ситуации», — сказал он.

Председатель ОКНШ также рассказал, что перед встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, где лидеры двух стран договорились возобновить военные контакты, писал своему китайскому коллеге Лю Чжэньли чтобы установить каналы связи, но еще не взаимодействовал с ним напрямую.

До этого Браун заявил, что Вашингтон должен быть обеспокоен возможным вторжением Китая на Тайвань.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «должны беспокоиться о том, произойдет это или нет», комментируя возможный конфликт Пекина и Тайбэя.

«И это одна из причин, почему сдерживание так важно, чтобы не возникло конфликта», — считает Браун.

Ранее в Пентагоне назвали главную долгосрочную угрозу в Западном полушарии.