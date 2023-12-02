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В США рассказали о панике в Белом доме

Ведущая Fox News Ингрэм: Байдену не удалось сдержать Трампа перед выборами

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Carlos Barria/Reuters, коллаж

В Белом доме надеялись, что демонизация бывшего президента США Дональда Трампа вместе с уголовными обвинениями сработает в плюс действующему американскому лидеру Джо Байдену, считает ведущая Fox News Лора Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что в итоге все это не слишком помогло главе государства.

«Заработная плата не соответствует расходам на продукты, бензин, страховку и счета за мобильный телефон. Мигранты повсюду, везде спят. Число передозировок фентанила растет. Неудивительно, что Байден стал слабее, и, конечно же, Трамп стал сильнее. Он лидирует или находится на одном уровне с Байденом с начала сентября <...> чем с большим количеством юридических препятствий сталкивается Трамп, тем более устойчивыми кажутся его результаты опросов», — пояснила Ингрэм.

Она добавила, что Белый дом продолжает пытаться продвинуть абсурдные иски против Трампа. Ингрэм подчеркнула, что большинство американцев понимают всю несправедливость ситуации в том же деле о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года.

«Большинство знает, что с экономикой, внешней политикой и на границе дела обстояли лучше, когда Трамп был президентом. Поэтому, естественно, в Белом доме царит полная паника, а если добавить к этому тревожные антиизраильские настроения среди молодежи, вскипающие повсюду, то дела Байдена выглядят довольно мрачно», — заключила телеведущая.

Ранее рейтинг Байдена рухнул до рекордно низкой отметки.

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