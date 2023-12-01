Путин обновил состав Совета при президенте РФ по правам человека

Президент РФ Владимир Путин исключил адвокатов Генри Резника и Шота Горгадзе из состава Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

Как указано в документе, теперь Генри Резник и Шота Горгадзе не являются членами консультативного органа. В то же время от работы были отстранены журналист Леонид Никитинский, а также общественные деятели Мара Полякова и Александр Мукомолов.

Более того, президент официально исключил из состава СПЧ экономиста Евгения Ясина. Последнего не стало в сентябре 2023 года.

При этом новыми членами консультативного органа стали глава благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова и правозащитник Александр Ионов. Кроме того, должности получили руководители нескольких некоммерческих организаций (НКО) и другие специалисты.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — подчеркивается в документе.

24 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Представитель президента подчеркнул, что заседание состоится в декабре и пообещал своевременно оповестить журналистов о дате проведения мероприятия.

Ранее в СПЧ раскрыли цель «соглашения о лояльности» для мигрантов.