Страны ОБСЕ поддержали председательство Мальты в 2024 году

Глава министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что государства, входящие в ОБСЕ, одобрили председательство Мальты в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

«Все страны-участницы договорились, что новым председателем на следующий год станет Мальта. А также сработал план председательства Северной Македонии, нам удалось продлить мандаты четырех руководящих постов ОБСЕ — генерального секретаря и глав автономных институтов», — заявил Османи.

Ранее премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что страна может перенять председательство в ОБСЕ в следующем году в случае, если не будет утверждена кандидатура Эстонии.

До этого постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани выживания. По его словам, заложенная в прошлом году председательством Польши «пагубная практика замораживания целых направлений деятельности» организации «уже значительно подорвала возможности реализации» ее подмандатных задач.

Дипломат также заявил, что действующее председательство Северной Македонии не сделало «сколько-нибудь осязаемых шагов по исправлению подобной ситуации». Как указал Лукашевич, оно отказалось от широких консультаций по сложным вопросам, а в качестве их решений предлагаются варианты, которые в первую очередь устраивают западные страны.

Ранее сообщалось, что Россия не рассматривает выход из ОБСЕ.