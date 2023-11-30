В Молдавии отреагировали на заявление Лаврова о роли в гибридной войне против РФ

Советник по коммуникациям министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров заявил, что страны Запада помогают Молдавии преодолевать угрозы, и Кишинев «необратимо идет по европейскому пути». Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Молдавия может стать следующей жертвой гибридной войны против России, передает NewsMaker.

«К счастью, на протяжении этого времени наши западные государства-партнеры поддерживали нас, помогая успешно преодолевать эти угрозы. <…> Молдова необратимо идет по европейскому пути, и сегодня, как никогда, мы настаиваем на немедленном и безоговорочном выводе российских войск с нашей территории», — сказал Захаров.

До этого в ходе встречи министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что следующим государством, которое пострадает из-за развязанной западными политиками гибридной войны против РФ, может оказаться Молдавия.

По его словам, НАТО и Европейский союз (ЕС) стремятся уничтожить переговорную платформу в формате «5+2». Последняя направлена на решение приднестровской проблемы.

Ранее в МИД прокомментировали присоединение Молдавии к санкциям против России.