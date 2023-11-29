В МИД прокомментировали присоединение Молдавии к санкциям против России

Россия не оставит без ответа присоединении Молдавии к антироссийским санкциям Европейского союза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы расцениваем его (решение Молдавии — прим.) как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений», — сказала дипломат.

По ее словам, не должно оставаться сомнений в том, что без ответа cо стороны России он не останется.

24 ноября глава МИД Молдавии и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что Кишинев поддержал и присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС против России.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что Еврокомиссия в своем докладе о старте переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз призвала республику подключиться к ряду европейских санкций в отношении РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.