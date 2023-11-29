Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД прокомментировали присоединение Молдавии к санкциям против России

Захарова: Россия не оставит без ответа санкции Молдавии против нее

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Россия не оставит без ответа присоединении Молдавии к антироссийским санкциям Европейского союза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы расцениваем его (решение Молдавии — прим.) как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений», — сказала дипломат.

По ее словам, не должно оставаться сомнений в том, что без ответа cо стороны России он не останется.

24 ноября глава МИД Молдавии и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что Кишинев поддержал и присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС против России.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что Еврокомиссия в своем докладе о старте переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз призвала республику подключиться к ряду европейских санкций в отношении РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий