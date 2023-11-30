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Экс-министра обороны Украины уличили в сотрудничестве с российскими актерами

«Страна.ua»: экс-глава украинского МО Резников снялся в сериале с актерами из РФ

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Sebastian Gollnow/AP

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников принял участие в съемках детективного сериала «Нюхач», при этом сотрудничая с российскими актерами. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В материале указано, что экс-глава военного ведомства снялся в четвертом сезоне популярного сериала. Проектом руководил украинский режиссер Артем Литвиненко, но некоторые из актеров являлись гражданами РФ.

На Украине картина выходила на телеканале ICTV. Первый канал, в свою очередь, транслировал сериал для российских зрителей.

Однако в 2018 году украинское правительство запретило показ «Нюхача» на территории страны. Причиной послужило участие в съемках актера Александра Фисенко, которого Министерство культуры Украины внесло в черный список.

По данным ведомства, Фисенко делал «антиукраинские заявления» и нарушал государственную границу. Тем не менее, несмотря на введение ограничений, трансляция картины на Украине продолжилась.

4 сентября Алексей Резников подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны страны. Соответствующую должность он получил в ноябре 2021 года.

Позже украинский народный депутат Илья Кива заявил, что экс-глава военного ведомства после сложения с себя полномочий переехал в США. По словам парламентария, «неприлично богатый и счастливый» Резников улетел за границу к своей супруге.

Ранее экс-министр обороны Украины рассказал, сколько государство тратит на один день боевых действий.

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