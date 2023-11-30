Экс-госсекретарь США раскритиковал внешнюю политику Байдена

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал внешнюю политику администрации Джо Байдена. По его словам, враги Вашингтона постоянно проверяют наиболее уязвимые страны, а единственный ответ Белого дома — демонстрация слабости. Об этом он написал в статье для Fox News.

«Пока наши враги исследуют и проверяют уязвимости Америки, администрация Байдена отвечает только слабостью. Он поставил во главу угла умиротворение наших врагов, а не принятие здравомыслящих шагов по обеспечению безопасности американского народа и наших войск», — считает Помпео.

Как следует из текста, теплый прием председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско демонстрирует «неспособность администрации Байдена защищать родину».

Кроме этого, администрация Байдена отказалась вводить более жесткие санкции против России в отношении нефтяной и оборонной промышленности, пишет Помпео.

В материале также отмечается, что «политика умиротворения» распространяется на ситуацию на Ближнем Востоке, где США «продолжают прятать головы в песок в ответ на военные действия со стороны Ирана».

«По мере того, как мир становится все более опасным, администрация Байдена только дальше отступает. Америка должна осознать надвигающиеся угрозы на нашей родине, пока не стало слишком поздно», — констатировал бывший госсекретарь.

Ранее в США заявили, что Байдену все сложнее выполнять обещания перед Украиной и Израилем.