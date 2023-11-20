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В США заявили, что Байдену все сложнее выполнять обещания перед Украиной и Израилем

The Hill: Байдену все сложнее выполнять обещания перед Украиной и Израилем

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден сталкивается с риском того, что его страна не сможет выполнить обязательства, взятые на себя в вопросе поддержки Израиля и Украины, которые втянуты в военные конфликты. Об этом пишет The Hill.

Как следует из текста, в обоих конфликтах Байден пытался объяснить стране и мировому сообществу, что обязательства США заключаются не только в финансовой и военной поддержке, но и в использовании всего политического веса Соединенных Штатов. Однако политическая воля президента ослабевает, отмечает The Hill.

Как пишут авторы, Вашингтон изменил первоначальную позицию по событиям на Ближнем Востоке и начал давить на Израиль для изменения тактики в борьбе с ХАМАС на территории сектора Газа. Также отмечается нерешительность Белого дома в передаче современного оружия Украине.

«Чтобы внести ясность: если Байден не сможет выполнить обязательства, для наших союзников возникнет не только материальный риск. Он [Байден] также столкнется с серьезными политическими рисками. Его предполагаемая слабость позволила бы его вероятному оппоненту в 2024 году, бывшему президенту Дональду Трампу, сказать: «Демократы слабы, выберите меня, и я могу положить конец обоим конфликтам за один день», — говорится в тексте.

Несмотря на убежденность Байдена, что Вашингтон должен играть активную роль в защите либеральных ценностей в мире, результаты политики Байдена в лучшем случае были неоднозначными, следует из материала.

«Иными словами, на фоне растущего внутреннего недовольства по поводу национальной безопасности, экономики, иммиграции и других вопросов, а также политических рисков для президентства Байдена остается открытым вопрос, сможет ли он выполнить обязательства, которые взял на себя перед союзниками», — пишет The Hill.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена рекордно снизился за время его президентства.

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