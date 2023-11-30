В Польше заявили, что Украина не сможет вернуть утерянные территории

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент не имеют шансов на возвращение территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией. Такую точку зрения он высказал в эфире радиостанции TOK FM.

«В целом, в настоящий момент шансов на освобождение [от ВС РФ] этих территорий нет», — констатировал военный.

Он отметил, что российская армия находится в лучшем положении, чем ВСУ. По словам Скшипчака, Россия восстановила свои возможности, «результатом чего стали в числе прочего массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины».

Россия перехватывает стратегическое преимущество у Украины, которая в текущем году потерпела ряд неудач в боевых действиях, подчеркнул Скшипчак.

До этого портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО сообщал, что Украина, скорее всего, не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года.

Западные союзники Украины обещают, что финансовая и военная поддержка не прекратится, однако трое дипломатов НАТО сообщили порталу, что обеспечение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, для оборонной промышленности и стремление к ускорению производства идут не совсем так, как планировалось.

Ранее в Польше рассказали об ошибке, которая приведет к поражению ВС Украины.