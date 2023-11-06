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В Польше рассказали об ошибке, которая приведет к поражению ВС Украины

Польский генерал Скшипчак заявил, что ошибка Залужного приведет к поражению ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины под руководством главнокомандующего армии страны Валерия Залужного приведет к поражению Киева. Такое мнение высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

Скшипчак отметил, что на месте украинских властей он бы лишил Залужного должности за его ошибки в командовании.

По мнению польского генерала, если Залужный отвечает за «провальное контрнаступление», то это нужно расценивать «как саботаж, а не ошибку».

«Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — сказал Скшипчак.

Он добавил, что у властей Украины нет выбора и им придется согласиться на переговоры с Россией, конфликт завершиться не на поле боя, а «в кабинетах политиков».

На прошлой неделе Скшипчак заявлял, что российские вооруженные силы ведут активные боевые действия на линии боевого соприкосновения, чтобы прорвать оборону ВСУ и выйти на позиции, удобные для зимней наступательной операции.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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Контрнаступление Украины
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