Политолог назвал ключевой момент в речи Путина на ВРНС

Политолог Юрий Кот в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова президента России Владимира Путина о Русском мире, сказанные в ходе пленарного заседания Всемирного Русского Народного Собора. По мнению эксперта, РФ предстоит важная миссия — вернуть статус мощнейшей державы, которая влияет на мировые процессы. Для этого «придется когда-то отказаться от статуса Федерации», подчеркнул он.

«Федерация — это тоже мина замедленного действия, как и советские республики. Надо вернуть России целостность. У нас только один может быть президент. И соответственно, мне кажется, что по этому пути мы обязаны идти ближайшее время», — сказал политолог.

Также, по его мнению, важно задуматься о роли русского народа в рамках России.

Российский лидер, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, заявил, что укрепление семьи и сбережение народов России — это задача страны на поколения вперед. Он счел это «будущим Русского мира».

До этого президент назвал главное конкурентное преимущество России. Он обратил внимание, что в этом многообразии культур, традиций и обычаев сосредоточено конкурентное преимущество и потенциал страны.

Ранее Путин объяснил, что значит быть русским.