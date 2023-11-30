Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин призвал к созданию независимого государства Палестина

Си Цзиньпин: право палестинцев на жизнь должно быть реализовано как можно скорее

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Право народа Палестины на жизнь и создание собственного независимого государства должно быть реализовано как можно скорее. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

В своем послании по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом китайский лидер написал, что мирные переговоры между Палестиной и Израилем должны быть возобновлены в кратчайшие сроки.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что болезненный урок от продолжающегося десятилетиями палестино-израильского конфликта говорит о том, что только концепция общей безопасности может помочь добиться устойчивой безопасности.

МИД КНР 30 ноября опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китая в отношении урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Китай, в частности, призывает к скорейшему прекращению боевых действий, защите мирных граждан. Пекин также выступает за возвращении к плану «Два государства для двух народов» и создание независимого Палестинского государства на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий