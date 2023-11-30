Си Цзиньпин призвал к созданию независимого государства Палестина

Право народа Палестины на жизнь и создание собственного независимого государства должно быть реализовано как можно скорее. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

В своем послании по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом китайский лидер написал, что мирные переговоры между Палестиной и Израилем должны быть возобновлены в кратчайшие сроки.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что болезненный урок от продолжающегося десятилетиями палестино-израильского конфликта говорит о том, что только концепция общей безопасности может помочь добиться устойчивой безопасности.

МИД КНР 30 ноября опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китая в отношении урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Китай, в частности, призывает к скорейшему прекращению боевых действий, защите мирных граждан. Пекин также выступает за возвращении к плану «Два государства для двух народов» и создание независимого Палестинского государства на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.