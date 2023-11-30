Эр-Рияд обещал Тегерану инвестиции за отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия пообещала Ирану увеличить инвестиции в экономику страны, в случае если Тегеран не позволит союзным группировкам усугубить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Саудовская Аравия ознакомила Иран с предложением нарастить сотрудничество и инвестиции в его экономику, подвергшуюся воздействию санкций, если он не позволит своим региональным приспешникам превратить войну Израиля и ХАМАС в более масштабный конфликт», — говорится в сообщении.

При этом источник отметил, что Иран получил предложение напрямую по нескольким каналам.

11 ноября сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман впервые встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси после восстановления дипломатических отношений между двумя странами. По его информации, встреча состоялась на полях внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

До этого Иран и Саудовская Аравия объявили о возобновлении дипломатических связей, разорванных в 2016 году.

Ранее в США заявили об «ошеломляющем поражении» страны из-за Ирана и Саудовской Аравии.