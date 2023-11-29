Евросоюз готовит Путину сюрприз на Рождество

Евросоюз может преподнести президенту России Владимиру Путину приятный подарок по итогам декабрьского саммита лидеров объединения. Об этом пишет датское издание DR.

По данным журналистов, ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины в содружество до мартовской встречи, поскольку именно на нее запланирован доклад об успехах Киева на пути к членству в союзе.

«В итоге декабрьский саммит может закончиться классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — сообщает издание.

Кроме того, автор статьи напомнил, что в 2024 году и в Европе, и в Штатах пройдут выборы, исход которых может оказаться выгоден России. По мнению журналистов, если Путин сумеет найти компромисс с ЕС, это станет «болезненным поражением» для Киева.

До этого Еврокомиссия сообщила, что Украина выполнила почти все требования ЕС для переговоров о членстве.

Ранее в Бельгии заявили, что королевство пока не приняло окончательного решения относительно поддержки приема Украины в Евросоюз.