Замглавы МИД Рябков допустил военный конфликт России и НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил возможности вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Рябкова, возможная эскалация полностью зависит от действий Североатлантического альянса. Выбор целиком и полностью находится на стороне НАТО.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова защищать свои национальные интересы всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Он отметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на важнейшем для Москвы направлении является опасным путем.

Рябков заявил, что на Западе, продолжающем испытывать Россию на прочность, судя по всему, уверовали, что нет пределов их игре на повышение ставок. Но эти силы, подчеркнул дипломат, могут оказаться среди проигравших.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что восстановление отношений между Россией и НАТО не представляется возможным в ближайшем будущем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.