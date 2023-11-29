На Совете НАТО-Украина обсудят реформы для присоединения Киева к альянсу

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне глав МИД 29 ноября участники обсудят продвижение к членству республики в организации, требуемые реформы и их исполнение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генсека, Украина становится все ближе и ближе к членству в НАТО. Соответствующее заявление Столтенберг сделал перед заседанием Совета в совместном заявлении с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Накануне Столтенберг сообщал, что главы МИД стран — членов НАТО подтвердили готовность поддержать Украину на пути ее вступления в альянс.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.