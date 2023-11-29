В Швеции ожидают, что Турция скоро ратифицирует ее заявку на вступление в НАТО

Турция ратифицирует заявку Швеции на присоединение к НАТО в течение нескольких недель. Об этом сообщил министр иностранных Швеции Тобиас Билльстрём, передает ТАСС.

Как рассказала глава МИД Швеции по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран альянса, 28 ноября у него прошла встреча с турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которой он заявил, что, как он ожидает, ратификация протокола о вступлении страны в страны в НАТО состоится в ближайшие недели.

До этого агентство Reuters писало, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил коллегам из стран — членов НАТО, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в организацию. По его словам, решение может быть принято до конца 2023 года.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускают Турция и Венгрия, которые пока не ратифицировали заявку страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.