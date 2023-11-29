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Сурков констатировал разочарование украинцев в «своих колдунах»

Сурков процитировал книгу Гоголя, размышляя о судьбе Зеленского и Украины

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Экс-помощник президента России Владислав Сурков опубликовал новую статью, в которой поразмышлял о ситуации на Украине в стиле писателя Николая Гоголя и его книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Текст опубликован на сайте «Актуальные комментарии».

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — настоящий учебник укрологии. <...> Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», — уверен он.

По мнению Суркова, сказочные персонажи и события в произведении близки и к реальной политике внутри Украины.

«Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова — на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры», — пояснил экс-помощник главы государства.

Он добавил, что граждане Украины «начинают разочаровываться в своих колдунах» и понимают, что наступил «канун мрака», после которого «чуда не будет».

Также Сурков уверен, что в Киеве тайно мечтают о «Минске-3», новом соглашении между сторонами с целью заморозки конфликта. Однако, по его мнению, Россия не заинтересована в этом.

«Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» — заключил Сурков, процитировав строчку из «Ревизора» Гоголя.

В сентябре Владислав Сурков опубликовал статью, в которой заявил, что победа России в конфликте с Украиной «изменит и нас, и так называемый Запад».

Ранее Сурков призвал «не играть больше в ЧВК».

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