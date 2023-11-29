В конгрессе США связали помощь Израилю с нарушением прав человека в Газе

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес обвинила администрацию действующего главы государства Джо Байдена в том, что она потворствует «грубым нарушениям прав человека» на территории сектора Газа, поставляя военную помощь Израилю. Соответствующее заявление она сделала в эфире Fox News.

По ее словам, силы, получающие военную поддержку от Соединенных Штатов, не могут «совершать грубые нарушения прав человека». Если это происходит, помощь со стороны Вашингтона следует отозвать, пересмотреть или обусловить.

«То, что мы наблюдаем, — это грубое нарушение прав человека в секторе Газа, и это делается при военной помощи США… Я не думаю, что американский народ хочет, чтобы наши государственные ресурсы пошли на финансирование грубых нарушений прав человека», — заявила Окасио-Кортес.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Белый дом выдвинул Израилю требования насчет переселения палестинцев.