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Путин назвал предательством попытки расколоть общество

Путин назвал попытки посеять межнациональную рознь в России предательством

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всемирного русского народного собора, заявил, что любые попытки расколоть российское общество являются предательством, передает РИА Новости.

«Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России», — сказал Путин.

По его словам, власти никому не позволят делить страну, которая является «общей матерью».

Президент добавил, что возникшие после распада Российской Империи и Советского Союза очаги еще тлеют, а иногда вспыхивают с новой силой — этих ошибок не должны повторять.

До этого он заявил, что создание прочного и стабильного мирового порядка не представляется возможным без суверенной и сильной России. По его словам, суверенитет страны в первую очередь означает свободу каждого из ее граждан.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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