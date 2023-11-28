В Польше отчитались о выполнении обязательств перед НАТО

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава образцово выполняет обязательства в рамках НАТО, и тратит почти 4% ВВП на оборону. Его слова в преддверии заседания глав МИД стран – членов альянса 28–29 ноября в Брюсселе приводит TVP Info.

«Польша образцово выполняет свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Мы тратим почти 4% ВВП на оборону и, что немаловажно, оборонный потенциал Польши является составной частью силы НАТО», — заявил Шинковский.

Глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил, что следующий саммит стран НАТО пройдет в следующем году в Вашингтоне. На нем Варшава с партнерами планируют рассмотреть политику по сдерживанию России, заявил министр.

«Вместе с нашими союзниками мы рассмотрим, как НАТО может действовать еще эффективнее, как реализовать решения, принятые на предыдущих саммитах в Мадриде и Вильнюсе, и как сдерживать Россию», — сказал он.

До этого президент Польши Анджей Дуда предостерег новое правительство от экономии средств на оборону страны. По его словам, если кто-то подумает об экономии денег в очень опасные времена, это дорого обойдется стране.

Глава государства подчеркнул, что для него «абсолютно важным и принципиальным вопросом остается вопрос безопасности Польши». Из этого естественным образом вытекает поддержка Украины в борьбе с Россией, отметил он.

Ранее Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к ухудшению ситуации на Украине.