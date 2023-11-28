Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к ухудшению ситуации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организации необходимо быть готовой к усилению боевых действий на Украине, а значит, и к активизации военных поставок Киеву. Соответствующее заявление он сделал по прибытии на встречу глав МИД стран — членов НАТО.

По его словам, альянс видит интенсивные боевые действия на украинской территории и серии ударов беспилотных летательных аппаратов по ней.

«Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву», — сказал Столтенберг.

Также Столтенберг заявил, что будущее Украины лежит в НАТО и лидеры альянса уже приняли решение пригласить страну, но когда это произойдет, он не уточнил. По его словам, Украина должна выполнить все условия для получения членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.