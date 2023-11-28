Иран обратился в МУС из-за действий Израиля в секторе Газа

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил обращения к председателю и прокурору Международного уголовного суда (МУС) Петру Хофманьскому и Кариму Ахмаду Хану, где потребовал остановить действия Израиля на территории сектора Газа. Об этом сообщает Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.

В обращениях Абдоллахиян подчеркнул необходимость ускорения разбирательства по делу о недавних преступлениях еврейского государства на территории палестинского анклава, следует из сообщения.

«Варварские бомбардировки сектора Газа и вторжение Израиля на территорию анклава <…> являются яркими примерами военных преступлений», — говорится в тексте.

14 ноября Турция направила в МУС иск против Нетаньяху. Как пояснили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития», Анкара обвинила главу израильского правительства в военных преступлениях. Юристам помогло министерство юстиции Турции, которое направило состоящий из 23 страниц документ напрямую в международную инстанцию.

По мнению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Ранее сообщалось, что Иран может подать в МУС иск против Израиля из-за его действий в Газе.