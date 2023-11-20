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Иран может подать в МУС иск против Израиля из-за его действий в Газе

Иран намерен подать в МУС иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа

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Shutterstock

Руководство Ирана намерено подать в Международный уголовный суд иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Иран сформировал спецкомиссию для подготовки документа, который подадут в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, который прошел в Эр-Рияде.

20 ноября в Иране предрекли Израилю войну на несколько фронтов. Об этом заявил экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, сообщил телеканал Al Arabiya.

До этого востоковед Кирилл Семенов предрек, что ситуация на Ближнем Востоке будет накаляться, поскольку местные государства считают неприемлемым пребывание американских военных в регионе.

В начале ноября в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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Война в Израиле
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