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В МИД напомнили позицию России по ядерным испытаниям в США

Захарова заявила, что Россия следит за ядерными испытаниями США

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с RT прокомментировала недавние испытания на американском ядерном полигоне в Неваде и напомнила о позиции РФ по этому вопросу.

По словам Захаровой, РФ признает, недавний взрыв в Неваде не был испытанием ядерного оружия со стороны США и моратория на испытания не нарушает, однако Россия все равно будет держать ситуацию под наблюдением.

«Мы будем следить за развитием ситуации», — сказала представитель дипломатического ведомства.

Она также напомнила: российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ не будет проводить ядерные испытания, однако если США нарушат соответствующий мораторий, то страна пересмотрит свою позицию по этому вопросу.

Испытания на ядерном полигоне в Неваде прошли 18 октября в один день с голосованием Госдумы по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В США назвали это совпадением и заявили, что Штаты не планируют проводить ядерные испытания.

Ранее стало известно, что Россия завершит создание сегмента мониторинга за ядерными испытаниями.

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