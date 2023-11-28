В Германии призвали к досрочным выборам из-за недовольства правительством Шольца

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что правящая коалиция ФРГ во главе с Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, призвав к проведению досрочных выборов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«У нас государственный кризис. Коалиция «Светофор» больше не в состоянии справляться с проблемами, которые канцлер игнорирует и замалчивает. Вся конструкция коалиции «Светофор» не работает. Вот почему необходимы фундаментальные изменения: досрочные выборы стали бы верным путем выхода из кризиса», — написал Зедер.

По его словам, «Светофор» должен поставить перед народом Германии вопрос о вотуме доверия самому себе.

Согласно исследованию института общественного мнения Forsa для телеканала N-tv, 66% немцев высказали точку зрения, что Шольц не способен справиться с текущим кризисом. Еще 24% респондентов полагают, что федеральный канцлер в состоянии вывести Германию из кризиса.

В исследовании также отмечается, что 69% граждан ФРГ заявили о неспособности правительства купировать вызовы в финансовом секторе.

До этого опрос показал, что более трети граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов, и только каждый пятый высказался за то, чтобы правительство Олафа Шольца продолжало свою работу.

На этом фоне оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также призвала к отставке действующего правительства во главе с Олафом Шольцем.

Ранее в Германии сочли чрезвычайным положение правительства.