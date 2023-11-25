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В Германии сочли чрезвычайным положение правительства

Премьер Баварии Зёдер: правительство Германии находится в чрезвычайном положении

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Shutterstock

Положение правительства Германии чрезвычайно, так как власти оказались неспособны решить проблему образовавшейся дыры в бюджете. Такое мнение высказал глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, передает РИА Новости.

«Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета», — заявил политик.

Он отметил, что де-факто же это не что иное, как «чрезвычайная ситуация в правительстве». По мнению Зёдера, способность правящей коалиции управлять страной оказалась вопросом, так как у нее «нет ни плана, ни головы».

Политик обратил внимание, что идея сдерживания цен на электроэнергию не оправдала себя, страна нуждается в пересмотре энергетической политики в целом. Зёдер подчеркнул важность возобновление работы немецких атомных электростанций.

25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что страна продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на проблемы с бюджетом.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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