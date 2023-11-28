Зюганов будет участвовать в президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет участвовать в президентских выборах в России в 2024 году. Об этом пишет Telegram-канал RTVI.

Свое участие в выборах он анонсировал на пресс-подходе в Госдуме. При этом политик подчеркнул, что финальное решение примет Центральный комитет КПРФ в конце декабря.

Действующий президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об участии в выборах.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. По российскому законодательству, Совфед формально назначит дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. После этого начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев.

Совфед может 13 декабря объявить дату голосования, предположительно, на 17 марта 2024 года.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.