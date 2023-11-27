В Госдуме заявили о переходе украинских властей к стадии торга

Украинские власти постепенно переходят к стадии торга в рамках конфликта с Москвой, начав допускать возможность заключения мирного договора. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудры. По ее словам, Киев не намерен подписывать какие-либо соглашения с Москвой без репараций.

«Укрорежим переходит в стадию торга. Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией «репараций». Ключевое слово здесь, думаете, «репарации»? Нет, скорее — «мировое соглашение», — подчеркнул депутат.

При этом российский законодатель указал, что западные лидеры демонстрируют желание «слить» действующего украинского президента Владимира Зеленского. Как отметил Слуцкий, у США и их союзников появились соответствующие планы даже на фоне всех заверений НАТО в обратном.

До этого заявление Ирины Мудры прокомментировал первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор не исключил, что подписание мирного договора между Москвой и Киевом произойдет уже после смены действующего украинского правительства.

Ранее в офисе Зеленского перечислили темы для российско-украинских переговоров.