Сын экс-мэра Харькова обвинил действующего градоначальника в захвате власти

Члены семьи бывшего мэра украинского города Харькова Геннадия Кернеса не соглашались на его отключение от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом в интервью для местного издания «Главком» заявил старший сын экс-главы населенного пункта Кирилл Кернес.

Он отметил, что потерял отца именно из-за решения врачей отключить его от системы искусственной вентиляции легких. В 2020 году политик заразился COVID-19 и в результате болезни потерял способность дышать самостоятельно.

Как рассказал Кирилл Кернес, после отключения системы жизнеобеспечения сердце бывшего мэра просто не выдержало. При этом сын экс-градоначальника подчеркнул, что еще при жизни отца — в сентябре 2020 года — ряд чиновников Харьковского городского совета подделали электронную подпись Геннадия Кернеса и сфальсифицировали некоторые из его решений.

По его словам, всем процессом руководил на тот момент секретарь органа законодательной власти Игорь Терехов. В настоящее время он является действующим мэром Харькова.

В связи с этим Кирилл Кернес обвинил нынешнего главу населенного пункта в захвате власти. Он добавил, что сотрудничающие с ним юристы уже собрали доказательства неправомерной деятельности Терехова.

Согласно информации издания, родственники Геннадия Кернеса планируют передать соответствующие материалы сотрудникам правоохранительных органов. Семья бывшего мэра намерена добиться начала расследования по данному делу.

Экс-главы Харькова Геннадия Кернеса не стало в декабре 2020 года. На тот момент политику был 61 год, и он проходил лечение от коронавируса в немецкой клинике Charite.

Ранее в Харькове решили уволить треть всех местных чиновников.