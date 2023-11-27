В Совфеде отреагировали на заявление из Киева о репарациях от России

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия будет подписывать мирный договор с Украиной с правительством, которое сменит действующую власть во главе с Владимиром Зеленским. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал слова замглавы Минюста Украины Ирины Мудры, что Киев не станет заключать с Москвой мирное соглашение, если в нем не будет пункта о репарациях.

«Я думаю, с Россией подписывать мирное соглашение будет другое правительство, которое придет на смену нынешнему режиму [Зеленского]», — заявил парламентарий.

До этого замминистра юстиции Украины Мудра исключила подписание мирного соглашения с Москвой без выплаты репараций Киеву. По ее словам, Украина вместе с другими странами работает над созданием компенсационного фонда, куда планируется перевести замороженные российские активы — они будут переданы украинской стороне. Мудра считает, что Россия сама должна быть заинтересована в этой площадке, так как иначе ее «будут разрывать в судах».

Ранее на Украине сообщили, что обсуждают с Западом возможность использования активов России.