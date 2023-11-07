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На Украине сообщили об обсуждении возможностей использования активов России

Кулеба заявил, что обсудил с еврокомиссаром возможность использования активов РФ

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом возможные пути использования замороженных активов России в целях реконструкции Украины. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Мы также обсудили возможные юридические решения по использованию замороженных российских активов для репараций и реконструкции Украины. Украина настаивает, что та работа должна быть ускорена», — сказано в сообщении.

Министр также добавил, что Рейндерс предложил «видение по созданию специального трибунала» для расследований вопросов якобы агрессии против Украины.

7 ноября газета Politico писала, что ряд стран Европейского союза обеспокоены рисками использования замороженных активов Российской Федерации для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что «воровство» странами Запада замороженных российских активов потребует симметричного ответа.

27 октября лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили план по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России для помощи Украине.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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