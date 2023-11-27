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В Литве увидели шпионскую угрозу в гражданах бывшего СССР

Глава МВД Литвы: поток граждан из постсоветских стран угрожает нацбезопасности

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Wikimedia Commons

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте выразила беспокойство растущим потоком мигрантов, которые представляют угрозу для национальной безопасности, так как могут быть завербованы разведками других стран. Об этом сообщает LRT.

По ее словам, речь в первую очередь идет о гражданах постсоветских государств: Белоруссии, Узбекистана, Украины, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.

«Растущий поток представляет угрозу, поскольку становится очевидным, что обеспечить контроль и сами интеграционные процессы становится все сложнее. Департамент государственной безопасности также обратил внимание на то, что в последнее время наметилась тревожная тенденция, когда иммигранты становятся прикрытием деятельности спецслужб враждебных государств», — заявила Билотайте.

Она также сообщила, что в текущем году принято 16 тысяч решений о запрете на въезд иностранцам из-за угрозы национальной безопасности. По этой же причине в Литве лишили вида на жительство 411 граждан Белоруссии, а в разрешении на временное проживание отказали 562 гражданам.

«В этом году Государственная пограничная служба отказала во въезде 527 гражданам России и 600 гражданам Белоруссии из-за угрозы государственной безопасности. Это показывает, что принятые нами ранее решения и ограничительные меры действительно дают результаты», — отметила глава МВД Литвы.

Ранее сообщалось, что страны Балтии планируют совместные учения по закрытию границ с Белоруссией.

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