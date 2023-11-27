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В Британии предостерегли Израиль от длительного перемирия с ХАМАС

Sky News: долгое перемирие с ХАМАС негативно повлияет на операцию ЦАХАЛ в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Британский военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что Израиль рискует потерять контроль над войной, если поставит сделку по освобождению заложников выше проводимой операции ЦАХАЛ против ХАМАС. Его слова передает Sky News.

По его словам, следующий этап военной операции в Газе будет для Израиля «намного сложнее, чем все, что они делали до сих пор».

«Израиль сталкивается с реальными проблемами. Сделка с заложниками — это здорово, но в военном отношении она ставит их в тупик», — считает Кларк.

Он также отметил, что призывы к гуманитарным паузам противоречат военной логике, и Израилю может быть «довольно трудно возобновить наступление после этой паузы».

Режим прекращения огня действует в Газе с 24 ноября в рамках сделки между Израилем и ХАМАС, которую удалось заключить благодаря посредничеству Катара. Согласно изначальным условиям, перемирие должно продлиться четыре дня, начиная с пятницы, и за это время предполагается освобождение 50 заложников в обмен на 150 заключенных жителей Палестины.

Ранее в ХАМАС рассказали, при каком условии продлят перемирие в Газе.

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