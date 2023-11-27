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В ХАМАС рассказали, при каком условии продлят перемирие в Газе

ХАМАС: перемирие в Газе будет продлеваться на день за каждые 10 заложников

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Режим прекращения огня в секторе Газа могут продлить, если палестинское радикальное движение ХАМАС освободит больше заложников. Об этом заявил представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан.

«Если ХАМАС или бригады «Аль-Кассам» освободят других заложников, перемирие будет продлеваться на день за каждых 10 из них», — приводит РИА Новости цитату Хамдана из его разговора с ливанским телеканалом LBCI.

По словам представителя ХАМАС, движение хочет приложить все усилия для продления перемирия, но итоговое решение будут принимать в зависимости от имеющегося числа заложников.

Режим прекращения огня действует в Газе с 24 ноября в рамках сделки между Израилем и ХАМАС, которую удалось заключить благодаря посредничеству Катара. Согласно изначальным условиям, перемирие должно продлиться четыре дня, начиная с пятницы, и за это время предполагается освобождение 50 заложников в обмен на 150 заключенных жителей Палестины.

Однако не исключается второй этап с продлением перемирия до 10 дней, в этом случае могут освободить до 100 граждан Израиля в обмен на 300 палестинцев.

Ранее Красный Крест сообщил, что есть надежда на новый обмен заложниками между ХАМАС и Израилем.

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