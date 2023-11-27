Лавров сообщил, что Северная Македония снимет запрет на полеты на время

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поедет на саммит Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, если Болгария снимет запрет на полеты над своей территорией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится – мы там окажемся», — заявил Лавров.

До этого правительство Северной Македонии разрешило пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что власти Северной Македонии без объяснения причины объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье.

Ранее Лавров обвинил Запад в использовании Черногории и Северной Македонии против РФ.