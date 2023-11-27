Мальта готова стать председателем ОБСЕ в 2024 году

Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что страна может перенять председательство в ОБСЕ в следующем году в случае, если не будет утверждена кандидатура Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что Эстония — официальный кандидат. Также известно, что ряд стран против этого. Кандидатура Мальты была предложена на пост председателя ОБСЕ в качестве альтернативы», — сказал Абела.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани выживания. По его словам, заложенная в прошлом году председательством Польши «пагубная практика замораживания целых направлений деятельности» организации «уже значительно подорвала возможности реализации» ее подмандатных задач.

Дипломат также заявил, что действующее председательство Северной Македонии не сделало «сколько-нибудь осязаемых шагов по исправлению подобной ситуации». Как указал Лукашевич, оно отказалось от широких консультаций по сложным вопросам, а в качестве их решений предлагаются варианты, которые в первую очередь устраивают западные страны.

Ранее сообщалось, что Россия не рассматривает выход из ОБСЕ.